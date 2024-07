Svizzera, l'ex Inter Shaqiri lascia la Nazionale: "E' il momento, dico a tutti grazie"

AFP via Getty Images

. L'attaccante di origini kosovare, che oggi gioca in USA ai Chicago Fire, lascia la selezione elveticachiusi con l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Inghilterra, torneo nel quale non è stato titolare me ha comunque segnato un gran gol contro la Scozia oltre a battere Pickford con il suo tiro dagli undici metri contro i Tre Leoni.L'ex Inter e Bayern Monaco tra le altre ha affidato il messaggio d'addio ai suoi canali social: "Sette tornei, tanti gol, 14 anni con la Nazionale svizzera e momenti indimenticabili. E' il momento di salutare la Nazionale. Rimangono bellissimi ricordi e dico a tutti voi: GRAZIE!"