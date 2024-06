Svizzera, Sommer: "Italia agli ottavi? Bello, sarebbe divertente"

Getty Images

Laaccarezza l'impresa dopo 68 anni con la rete di Ndoye, Fullkrug la riporta sulla terra. Finisce 1-1 contro lanell'ultima giornata della fase a gironi, il pareggio in extremi dei tedeschi consegna alla nazionale guidata da Nagelsmann il primo posto del gruppo A mentre gli elvetici di Yakin accedono agli ottavi di finale di Euro 2024 da secondi.Questo vuol dire che la Svizzera affronterà la seconda classificata del gruppo B, quello dell'Italia: se gli Azzurri non perderanno contro la Croazia nell'ultima partita del girone, sarà proprio la Nazionale di Spalletti ad affrontare la Svizzera.

, portiere della Svizzera dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Germania: "Abbiamo fatto una bella gara oggi, bello spirito da parte della squadra messo sul campo, contro un avversario fortissimo come la Germania".- E se la Svizzera dovesse veramente affrontare l'Italia agli ottavi di finale? Sommer non si tira indietro: "Bell no? Se sarà l'Italia ci prepareremo al meglio. Conosco tanti giocatori, sarà divertente".