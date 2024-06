Getty Images

Svizzera, Yakin: "L'Italia non è scarsa. Spalletti ci ha aiutato..."

un' ora fa



Murat Yakin è il trionfatore degli ottavi di finale. La sua Svizzera ha fatto un sol boccone dell'Italia e il ct, ex calciatore del Basilea, ha vinto la personale battaglia contro il collega Spalletti. In conferenza stampa si è preso i giusti elogi e ha anche lanciato una stoccata agli avversari.



LA PROVOCAZIONE - "Scarsa? L'Italia non è affatto scarsa. L'abbiamo vista nelle ultime partite e ha sfruttato vari moduli, giocatori in varie posizioni, e noi siamo stati bravi a trovare i giusti meccanismi, il giusto rodaggio nelle prime tre partite e anche oggi siamo riusciti a dominare la partita dal punto di vista del ritmo. L'Italia ne ha cambiati sei e questo forse ci ha aiutato, in tutte le fasi funziona tutto perché anche in fase di non possesso corriamo quanto dobbiamo. Stasera ha funzionato tutto".