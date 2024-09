Szczesny al Barcellona, visite mediche nei prossimi giorni: "Tra i migliori club al mondo"

Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus Wojciech Szczesny aveva le idee chiare sul suo futuro: ritiro dal calcio giocato. Era sincero, sicuro. Ma l'infortunio di ter Stegen gli ha aperto la porta a un ritorno in campo. Tra i pali.- In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Sport il portiere polacco è uscito allo scoperto spiegando: "Sì, ora sono in trattativa e sto considerando il trasferimento del Barça. E' uno dei migliori club al mondo,". In verità la trattativa si è già conclusa in modo positivo, nei prossimi giorni Szczesny svolgerà le visite mediche e prima di firmare il contratto.

- Diretta interessata dell'affare è anche la Juventus, che con Szczesny aveva trovato l'accordo per una buonuscita di 4 milioni di euro per separarsi.. Il motivo, secondo quanto racconta Tuttosport, è legato a un accordo tra la Juve e il giocatore: se avesse trovato un nuovo club avrebbe rinunciato alla metà della buonuscita.