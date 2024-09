Corriere Torino - Juventus, Danilo pensa di dire addio a gennaio

. L'ex capitano ha perso la fascia e il posto fisso. Di più: è anche uscito dalle rotazioni. Titolare e capitano del Brasile, Danilo. Per arrivare al rinnovo automatico del contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, il brasiliano deve giocare il 50 per cento delle partite. Alla Continassa negano la presenza di un caso-Danilo, ma per lui questa nuova parte da attore non protagonista, anzi da comparsa, è molto strana, se non inaccettabile, riporta il quotidiano., come si legge sull'edizione torinese del Corriere della Sera .

In questo inizio di stagione,del reparto arretrato della Juventus è una delle sorprese più grandi portate alla Continassa dal nuovo corso targato. Il nuovo tecnico ha trovato i suoi titolari (Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso), con, come Savona, Cabal e Rouhi.sulle sei gare ufficiali nelle quali è stata impegnata la Juventus fra campionato e Champions League. Il suo bilancio totale alla Juventus, dal 2019, parla invece di 199 presenze e 9 gol, con un palmares di uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.