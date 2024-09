Szczesny: "La gente non conosce Allegri, dice una ca...ta ed è fatta"

Getty Images

ha preso la sua decisione e, dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato per dedicare il suo tempo alla sua famiglia e ai suoi figli. Intervistato da Luca Toselli attraverso il proprio canale YouTube, il portiere polacco, classe 1990, è tornato a parlare degli ultimi mesi di carriera svelando alcuni retroscena su quanto accaduto in estate, dal rapporto con Giuntoli all'arrivo di Thiago Motta a Torino con la scelta, a suo dire a sorpresa, di lasciarlo fuori rosa.

"L'ha detto Allegri, io non parlo bene l'italiano. Cosa devo dire? Se la gente non conosce Max... Lui per uscire dalla domanda dice una cazzata ed è fatta. Io non avevo criticato il mister dopo la gara, ma la squadra. Avevamo approcciato la partita in un modo pessimo ed era una semifinale di Europa League. Dovevamo avere il carattere di arrivare a una partita così importante con la gioia di giocartela senza difendere il risultato perché noi siamo la Juventus. Ero molto arrabbiato, io quella partita ho salvato il c**o alla squadra: si è conclusa ai supplementari, ma poteva tranquillamente finire 5 o 6-1. Per quanto è bello fare belle parate, dopo la terza o quarta ti arrabbi".