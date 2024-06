Szymański, l'erede di Zielinski cerca il grande salto. Il Napoli osserva

Scrollarsi di dosso l'etichetta di eterna promessa e fare il definitivo salto avanti in carriera. In una parola: consacrarsi. Anche perché a 25 anni compiuti c'è già il rischio di essere arrivati all'ultima chiamata. Questa è la missione con cuisi è presentato alla scorsa estate e che vuole concludere a Euro 2024 con la sua Polonia.La prima parte è ampiamente riuscita, anche se non è arrivato il titolo nazionale in Turchia finito nelle mani del Galatasaray. Lo dicono i numeri del classe 1999 in questa stagione:, una 'doppia doppia' per dirla in termini cestistici che conferma come sia ampiamente giustificato il, di cui idealmente è l'erede designato.

- Una lunga parabola che parte da Biała Podlaska, cittadina nel Voivodato di Lublino in Polonia, che ha dato i natali a Sebastian Szymański. La carriera ha iniziato a prendere slancio nel 2013, a 14 anni, con l'approdo nelle giovanili del, che a soli 17 anni lo ha fatto esordire nella prima divisione polacca. Tre anni tra prima e seconda squadra, prima di trasferirsi allae poi in prestito alnel 2022. Proprio il passaggio in Eredivisie ha messo in mostra tutte le qualità del polacco, fino a convincere il Fenerbahce nell'estate del 2023 a investire circa 10 milioni di euro su di lui.

- Torniamo a Zielinski, perché. Un trequartista duttile, capace di adattarsi anche come mezzala o di allargarsi come ala, mantenendo sempre una vocata propensione offensiva. Il suo piede preferito, il mancino, è educato e letale, sia per calciare direttamente sia per mandare in porta i compagni, come dimostra l'impressionante mole di assist forniti in stagione. Si inserisce con pericolosità in area e cuce gioco fuori dai 16 metri, doti che gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio importante anche con la nazionale maggiore polacca (34 presenze e 3 gol dall'esordio nel settembre del 2019), dopo la lunga trafila nelle selezioni giovanili.

- L'investimento fatto in estate dal Fenerbahce è stato ripagato e ora, complice anche la lunga scadenza del contratto (), il prezzo di Szymański è sensibilmente aumentato fino a. I suoi numeri hanno attirato interessi per mezza Europa, anche in Italia. L'aveva seguito Sebastian un paio di anni fa, più recentemente è stato accostato ale con più insistenza alla. Chi osserva con grande interesse è il Napoli, alla ricerca proprio dell'erede di Zielinski e già ai tempi di Giuntoli attento all'evoluzione della situazione. I rapporti tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Fenerbahce sono buoni, testimoniati anche dagli affari Elmas e Kim. Un'ultima curiosità, perché con il Napoli c'è anche un 'legame':@Albri_Fede90