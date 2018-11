. Non c'è molto altro di buono nella gara di Siviglia.. A tutto questo bisogna aggiungere un'infermeria ormai sold out per numero e qualità. Ma guai a chiamarla sfortuna. Bisogna essere sinceri e onesti nel dire che. Da settimane dicevamo tutti a Gattuso di ampliare le rotazioni, di coinvolgere anche giocatori come Bertolacci e soprattutto Montolivo, ma così non è stato e questi sono i risultati.Biglia fuori 4 mesi, Caldara 3, Higuain, Calhanoglu e Kessie acciaccati ecc. L. Se già non sono di alto livello almeno devi cercare di tenere un livello medio fisico accettabile, anche perché la stagione non finisce a dicembre e la decisione di spremere così giocatori da sempre soggetti a infortunio non ha avuto senso.. Una strategia poco lungimirante e che nemmeno è servita perché. Oggi non è chiaramente così, ma le premesse non sono certo positive. Il prossimo mese sarà quindi quello determinante per capire se il Milan potrà davvero lottare fino in fondo per un posto in Champions o dovrà di nuovo accontentarsi di giocare al giovedì.