L'ex presidente dellaha parlato a TuttoJuve.com, partendo dalla ripresa del campionato: "Il campionato riparte, ma qui c'è una bella spada di Damocle che pende sulle teste di tutti: se qualche giocatore dovesse prendere il 'Covid-19', voglio vedere poi che succede. Spero non sia una trappola".- Tavecchio poi torna sulla vicendae la richiesta di risarcimento della: "Ho sempre avuto dei rapporti ottimi con Andrea Agnelli e tutta la dirigenza bianconera, anche con Marotta che ora lavora per l'Inter.. Il tribunale di Roma ha approvato quella che era stata la richiesta della società bianconera".dalla Juventus in, Tavecchio racconta: "Il contatto nacque nel 2014: ero in vacanza in Trentino e lo chiamai, lui era in villeggiatura nell'Adriatico. Fin da subito si è dimostrato aperto a quella che era la nostra proposta, in più avevo trovato lo sponsor 'Puma' che era intervenuto in aggiunta a quanto poteva pagare la federazione. Così si è risolta la situazione. L'errore forte è stato quello di non tenerlo, ma purtroppo il Chelsea pagava il doppio. E dal punto di vista etico, per noi non era una cosa fattibile. Allegri o Sarri per l'Italia? No, se fossi stato ancora presidente avrei tenuto Conte e lo avrei pagato la stessa cifra del Chelsea. La mia prima scelta era Fabio Capello, Carlo Ancelotti era impegnato e avevamo richiesto anche Roberto Donadoni".