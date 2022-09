La situazione societaria della Sampdoria preoccupa anche i tifosi blucerchiati più in vista. Uno, ad esempio, è Corrado Tedeschi, conduttore televisivo, attore teatrale e soprattutto volto noto tra i tifosi blucerchiati. In una diretta Facebook Tedeschi, sempre molto vicino alle vicende della squadra (di cui, curiosità, è stato pure calciatore nelle giovanili blucerchiate, si è detto preoccupato per l'assenza di sviluppi in merito al passaggio di mano del club: "Nessuno dice niente, nessuno sa niente. La nostra squadra sta morendo. Perché sta morendo, è inutile che ci raccontiamo delle balle. Quelli che ci sono adesso nella Sampdoria – Marco Lanna, meraviglioso presidente, che ha riportato i tifosi allo stadio, è fantastico e gli vogliamo bene, e tutto il CdA -, stanno facendo i miracoli per tenere in piedi questa squadra. E lo stanno facendo senza una lira".



Tedeschi si appassiona particolarmente all'argomento: "Chi li paga gli stipendi? Li paga la società vendendo Damsgaard. Io non sono nessuno, sono un tifoso come voi, e non posso essere io la vostra voce. La vostra voce dovrebbe essere la società che però non c’è. Ripeto, io amo Marco Lanna come presidente perché è sampdoriano, però a questo punto noi tifosi abbiamo il diritto di sapere che cazzo sta succedendo. Perché non è possibile che ci sia questo silenzio spaventoso, non si sappia niente".