Telegraaf - Inter e Roma su Steijn: chi è e come gioca il centrocampista da quasi 30 goal in stagione

AFP via Getty Images

, 23enne centrocampista offensivo olandese, è il prossimo grande nome sul mercato olandese: gioca nele con la maglia del club di Enschede nel 2024/25 ha già segnatotra Eredivisie, coppa nazionale, qualificazioni alla Champions League ed Europa League. Ripetiamo: è un trequartista, non un attaccante, e segna in media più di un goal ogni due partite.saldamente davanti a Parrott (14), Vente (13) e Paixao, Edvardsen e De Jong (12).- Si tratta di uncresciuto nell'Ado den Haag e con una fugace esperienza negli Emirati Arabi Uniti all'Al Wahda in prestito nel 2019/20., ex attaccante del Bologna oggi al Manchester United, con il quale ha condiviso gli anni del settore giovanile proprio all'Ado. Oggi è la stella del Twente allenato da Joseph Oosting. Il padre Maurice è un ex centrocampista anche lui ed è l’attuale allenatore dello Sparta Rotterdam, con un passato anche sulla panchina dell’Ajax.dal quale ha avuto insegnamenti sugli inserimenti e sulla finalizzazione.

- Fonti interne al club di Enschede hanno confermato ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf cheper il giocatore, sul quale però sarebbe più avanti al momento il Feyenoord, che ha presentato una prima offerta ai Tukkers. Secondo fonti definite attendibili, il giocatore nativo dell'Aia avrebbe la possibilità di andarsene per, dopo il rinnovo del suo contratto stipulato alla fine dell'anno scorso fino al 2028.