Ten Hag: "Io e il Manchester United siamo una cosa sola". Ma Allegri è pronto in caso di esonero

. La pesante sconfitta interna contro il Tottenham nell'ultima giornata di Premier League (0-3) ha posto ancora di più l'attenzione sulla posizione dell'allenatore olandese, cheReduci dal deludente pari contro il Twente e contro un avversario sorprendentemente sconfitto sul campo del Bodo Glimit, Red Devils e Dragoes si contendono 3 punti molto importanti per la classifica della prima fase, col peso della responsabilità che oggi grava soprattutto sul club inglese e sul suo timoniere.Interpellato da Sky Sports sui rumors che lo vedrebbero a fortein caso di doppio flop contro Porto e Aston Villa – prossimo avversario in campionato – ten Hag ha risposto così in conferenza stampa: “”. Parole normali e legittime, per provare a fare quadrato nel momento più complicato – la vittoria non arriva dal 7-0 al Barnsley in Carabao Cup e manca da tre partite consecutive – amplificato dalle sonore lezioni incassate da dirette concorrenti come Liverpool e Tottenham ad Old Trafford., già fortemente critico sulla stagione passata dell'ex allenatore dell'Ajax (la seconda e quindi, idealmente, quella della consacrazione),Che anche nell'ultimo mercato non ha lesinato sugli investimenti in entrata, mettendo sul piatto circa 200 milioni di euro.E cosìIn attesa della giusta occasione dopo la traumatica separazione dalla Juventus e soprattutto di una sfida per rivitalizzare la sua carriera. Legato al club bianconero fino a giugno 2025,In Premier League, oltre a potersi confrontare con alcuni dei migliori allenatori nel panorama mondiale, Allegri avrebbe dunque l'opportunità di mantenere standard molto alti in termini di ingaggio. Quelli che né Milan né Roma, le due società alle quali è stato accostato nelle passate settimane, gli avrebbero potuto garantire.Contro il Porto, ten Hag si gioca il primo match point per salvare la panchina e potrebbe pure non bastare. Distante già 8 punti dalla vetta della classifica, 6 dalla zona Champions League,Un ulteriore fallimento non sarebbe tollerato dai vertici del Manchester United, rassicurazioni di prammatica a parte. E Allegri inizia a scaldare i motori.