Manchester United, Ferguson sponsorizza Allegri: Ten Hag sempre più a rischio

Gettyimages

La panchina discotta e in casasi fa sempre più forte una candidatura: quella diSono ore bollenti per i Red Devils, l'avvio di stagione deludente ha rimesso a forte rischio la posizione del tecnico olandese e la dirigenza inglese lavora già a possibili soluzioni per sostituirlo. E la possibilità di rivolgere lo sguardo all'Italia si fa sempre più concreta, anche grazie a uno sponsor d'eccezione:- Tutto ruota attorno al futuro di Ten Hag, che si gioca tutto nel giro di pochi giorni. L'inizio di stagione non è positivo: due vittorie, tre sconfitte e un pareggio in Premier League, a cui aggiungere il pareggio contro il Twente a Old Trafford nell'esordio in Europa League.: giovedì l'insidiosa trasferta di Oporto in Europa League, poi la partita di Birmingham contro l'in campionato. Due gare che possono decretare l'uscita di scena di Ten Hag.

- In queste ore i giornali inglesi hanno lanciato l'ipotesi di una soluzione tampone fino al termine della stagione, quando i dirigenti dei Red Devils potrebbero andare con decisione sudell'. C'è però un'altra pista, quella dell'arrivo di un grande nome nell'immediato.- E in questa eventualità, libero dopo la risoluzione delcontratto con la Juventus., ex Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Chelsea, ma stando a Gazzetta.it il tecnico livornese ha dalla sua parte uno. Lo scozzese, leggenda e grande saggio del mondo United, è da sempre un estimatore del nostro calcio e ha individuato in Allegri un, quello di cui i Red Devils hanno bisogno in questo momento. Ore bollenti a Manchester: si decide il futuro di Ten Hag, con Allegri spettatore interessato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui