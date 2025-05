Ternana-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Le due squadre che si contenderanno l'ultima promozione in B sono. Umbri e abruzzesi si sono laureate finaliste dei Playoff di Serie C grazie al passaggio del turno conseguito mercoledì sera, rispettivamente contro Vicenza e Audace Cerignola. Superato il penultimo scoglio della Final Four, le compagini di Fabio Liverani e Silvio Baldini adesso si giocheranno lo slot che consentirà ad una di esse di far compagnia a Padova, Virtus Entella e Avellino e spiccare il volo verso la cadetteria. Andata al Liberati, ritorno sabato 7 giugno allo stadio Adriatico: in caso di parità complessiva al termine di entrambe le sfide, supplementari ed eventualmente rigori.

LINK AFFILIAZIONE

Tutto su Ternana-Pescara: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere la partita dei Playoff di C in diretta streaming.Ternana-Pescara sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale da definire).Ternana-Pescara, in streaming, sarà visibile sia su NOW che su Sky Go.