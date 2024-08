Todibo non convocato per Lecce-Nizza: è sempre più vicino alla Juventus

: l'apertura del difensore francese al trasferimento in Italia è stata registrata ormai diversi giorni fa, ma Giuntoli innanzitutto doveva raccogliere fondi dalla cessione di Huijsen; una volta salutato lo spagnolo di origini olandesi che ha scelto il Bournemouth in Inghilterra, le trattative col Nizza sono proseguite, fino alla notizia di oggi: l'ex BarcellonaTodibo, il secondo rinforzo nei piani per la difesa bianconera dopo Cabal, ha messo in stand-by tutte le proposte dalla Premier League proprio perché la sua preferenza va alla Juventus: si ragiona su un30 presenze e 2 gol in Ligue 1, 3 gettoni e 1 rete in Coppa di Francia, in una stagione molto positiva agli ordini dell'attuale tecnico dell'Ajax Francesco Farioli. A breve l'Italia potrebbe non essere solo il paese del suo allenatore (Thiago Motta, naturalizzato), ma anche del suo campionato.