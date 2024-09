Toni non ha dubbi: "In questa Juventus Vlahovic può arrivare a 30 gol"

Getty Images

, ex attaccante tra le altre della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport concentrandosi sul reparto offensivo bianconero:"Vlahovic? Siamo soltanto all’inizio, ma i segnali sono incoraggianti anche da questo punto di vista: ha realizzato due gol, ma ha avuto occasioni e con meno sfortuna ne avrebbe potuti segnare qualcuno in più. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni: sì, sono convinto che Dusan possa anche arrivare a quota 30 gol"."Koopmeiners e Vlahovic possono fare uno la fortuna dell’altro, anche in zona gol. Le imbucate dell’olandese saranno fondamentali per Dusan. Ma sono convinto che i movimenti del serbo libereranno spazi importanti per Koop, velenosissimo quando prende la mira. Sarà preziosissimo anche Yildiz, che può diventare la rivelazione della Juve. Il nuovo numero 10 è un giocatore moderno: ha fantasia, salta l’uomo e poi è scuola Bayern, una sicurezza".

- "Possiede colpi interessanti, poi è molto rapido ed è abile nell’uno contro uno: il calcio sta andando in questa direzione. Sono curioso anche io di vederlo nella Juve. Mi aspetto molto da Nico Gonzalez, che alla Fiorentina ha alternato alti e bassi: ma il giocatore non si discute".