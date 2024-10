Top 4, la Lazio incanta e convince i bookie: biancocelesti in rimonta nelle quote per la Champions

Due vittorie di fila in campionato, quattro considerando anche l’E’ unaspumeggiante quella che sta prendendo forma sotto la guida di Baroni, ora quarta in classifica con 13 punti. Partita a fari spenti e indietro nelle previsioni, ora sembra essere entrata prepotentemente nella lotta Champions, in lavagna tra 6 e 6,50 su, quote che continuano a calare di settimana in settimana. Ridotto di molto il distacco dalla Roma, bloccata sull’1-1 dal Monza e offerta tra 4,85 e 5,25. Segue a 2,75 l’Atalanta, che è tornata alla vittoria contro il Genoa e in scia alle prime posizioni in classifica. Restano abbastanza consolidate le quote delle quattro favorite. L’Inter viaggia rasoterra a 1,02, con il Napoli proposto a 1,12 e la Juventus a 1,18. Stabile a 1,38 anche il Milan, nonostante il ko di Firenze che ha rallentato la risalita rossonera dopo tre successi consecutivi: Fonseca, per il momento, gode ancora della fiducia dei bookie per un posto tra le prime quattro.