Più passa il tempo, più la sensazione è quella di vedere il Gallo Belotti lontano dal Torino: il capitano ha il contratto in scadenza a giugno ed è intenzionato a non rinnovarlo nonostante il pressing del ds Vagnati. L'unica vera proposta concreta in Serie A era stata quella della Fiorentina, ma il giocatore ha preso tempo per valutare eventuali altre offerte. Secondo la stampa francese, il Monaco si sarebbe fatto avanti proponendo un contratto di tre anni al Gallo.