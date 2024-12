Torino, buone notizie per Vanoli: Ilic è recuperato

Getty Images

Buone notizie dal Filadelfia perha smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite giocate, quelle contro, e ieri è tornato ad allenarsi insieme ai propri compagni. Il centrocampista serbo potrà quindi essere a disposizione del tecnico per la trasferta di venerdì sera delsul campo dell'Quello di Ilic è un recupero molto importante per la squadra granata: il numero 8 è stato uno dei giocatori più positivi nella prima parte dell'anno, poi è stato limitato da alcuni guai muscolari. Vanoli crede comunque molto nelle sue qualità e ha dimostrato di saperlo valorizzare al meglio.

Per quel che riguarda la trasferta di venerdì in casa dell'Empoli, resta da capire se Ilic potrà partire o meno dal primo minuto. Difficilmente il centrocampista ha i 90 minuti nelle gambe, per questo sembra al momento più probabile che possa iniziare la partita dalla panchina per poi entrare a gara in corso.