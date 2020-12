Marco Giampaolo non è a rischio. La conferma arriva dal presidente del Torino Urbano Cairo che, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, spiega: "Ho molta fiducia in lui, lo stimo tantissimo. Se ho mai pensato di licenziarlo? Mai, neanche una volta".



GRINTA - Cairo prosegue l'analisi sul momento granata: "Spesso giochiamo primi tempi eccellenti, mi dicono addirittura che avremmo 20 punti al termine dei primi 45 minuti. Poi li buttiamo per strada nella ripresa. La mano dell'allenatore si vede e si è vista, ora serve il passo successivo: i giocatori devono recepire il cuore e la grinta dell'allenatore. Serve una cattiveria positiva, perché se si arriva in vantaggio nei minuti finali non ci si può far rimontare continuamente. Abbiamo valori importanti e abbiamo potenziato la squadra in estate. Contro la Juve abbiamo subito due gol identici, non è possibile. Nei momenti di difficoltà bisogna dare qualcosa in più: ora sembra tutto nero, bisogna impegnarsi al meglio e poi le cose cambieranno e torneranno positive. Con Giampaolo può partire un nuovo ciclo".



RINNOVO BELOTTI - Cairo affronta anche un tema spinoso come il rinnovo di Andrea Belotti: "Abbiamo grande stima e fiducia nel nostro capitano, sicuramente l'obiettivo è tenerlo con noi. Ora ci appresteremo a parlare con lui per il prolungamento del contratto: questa è la nostra idea e con Vagnati ci stiamo lavorando".



LEGA - Chiusura sul presidente di Lega Serie A: "Dal Pino ha fatto un buonissimo lavoro in questi mesi, se lui sarà disponibile potrebbe essere opportuna una sua riconferma".