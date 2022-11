In un articolo pubblicato su Calcio e Finanza negli scorsi giorni, il Torino veniva indicato come uno club di serie A che avrebbe potuto avere qualche problema a pagare le tasse dovute entro la scadenza del 22 dicembre. Il presidente granata Urbano Cairo, rispondendo alla domanda su Instagram che gli chiedeva lumi a riguardo, ha però voluto rassicurare la tifoseria granata.



"Assolutamente no" ha risposto Cairo a chi gli chiedeva se era vero che il Torino potesse avere problemi sulle tasse.