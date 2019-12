Dopo la vittoria del suo Torino sulla Fiorentina, il presidente Urbano Cairo ha commentato così il successo ottenuto: “Sono molto contento, è stata una partita molto positiva. Abbiamo giocato un primo tempo eccellente, nel quale siamo stati aggressivi, con un bel pressing alto, producendo varie occasioni. Dopo aver raddoppiato abbiamo avuto un controllo del campo, alla fine abbiamo fatto fare a Sirigu una sola parata realmente importante. Ora dobbiamo continuare così, a testa bassa a lavorare in settimana“



Il presidente granata ha poi parlato anche di Zaza e Verdi: “Zaza ha fatto una buonissima partita, come sa fare quando gioca con questa voglia. Il suo exploit non è casuale, perché giovedì l’ho visto benissimo nella partitella e lì ha convinto Mazzarri. La domenica rispecchia quello che accade negli allenamenti: è stato uno Zaza ottimo in un ottimo Toro. Verdi? Ha fatto la sua migliore partita“.