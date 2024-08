Torino-Cosenza, le probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming

Getty Images

Torino-Cosenza è la partita che apre ufficialmente la stagione di entrambe le squadra. La partita è valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e chi vincerà affronterà una tra Empoli e Catanzaro nel turno successivo. Il calcio d'inizio della gara è domenica 11 agosto alle ore 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino.Partita: Torino-CosenzaData: domenica 11 agosto 2024Orario: 21.15Canale TV: Italia 1Streaming: Mediaset InfinityDove vederla: Torino-Cosenza è trasmessa in diretta TV da Italia 1 ma può essere vista anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete.

Torino-Cosenza sarà la partita del debutto ufficiale con la maglia granata di Coco. Il difensore, arrivato dal Las Palmas, guiderà la difesa a tre di Vanoli giocando nella posizione che era di Buongiorno. In attacco la certezza è Zapata, al suo fianco il ballottaggio è tra Sanabria e Adams. Sicuri assenti tra le fila del Torino sono Schuurs e Vlasic, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All. Vanoli

Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Florenzi, Kourfalidis, D'Orazio; Kouan; Mazzocchi, Fumagalli. All. Alvini.