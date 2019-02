Contro il Napoli Walter Mazzarri non ha potuto contare su uno dei suoi difensori titolari: Koffi Djidji. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il motivo dello stop forzato del centrale ivoriano sarebbe un infortunio più grave del previsto al ginocchio destro: il menisco sarebbe rotto.



Djidji vorrebbe però rinviare l'operazione a fine stagione, per questo motivo in questi giorni avrebbe svolto una terapia conservativa, una terapia che gli potrebbe permettere di continuare a giocare rinviando l'operazione all'estate.