Torino, ecco quando torna Ilkhan

LightRocket via Getty Images

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: è questo la diagnosi del grave infortuno occorso sabato mattina adurante la partitella di allenamento disputata dalcontro la formazione Primavera. Un infortunio che lo costringerà a uno stop di circa 6 mesi ma che, soprattutto, ha fatto saltare il suo trasferimento alEra praticamente tutto fatto per il passaggio del centrocampista alla formazione turca, la formula del trasferimento sarebbe stata quella del prestito con diritto di riscatto ma l'affare è ora inevitabilmente saltato. Se ne riparlerà eventualmente la prossima estate, considerato che a gennaio Ilkhan non sarà ancora pronto per tornare a giocare.

Per il giovane centrocampista, di fatto, questa è una stagione del tutto persa, anche perché non rientra nei piani del tecnico Paolo Vanoli, che non lo aveva neppure convocato per le precedenti tre partite di campionato.