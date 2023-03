Gineitis negli scorsi giorni ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2026. Il centrocampista ha così spiegato la sua scelta di legarsi alla squadra granata ai microfoni di Torino Channel: "Sono molto contento di essere un giocatore della Prima squadra. Quando mi ha chiamato Juric, ha fatto capire che posso giocare lì. Ho iniziato ad allenarmi con loro, poi mi ha voluto sempre di più fino al ritiro in Spagna. Mi sono allenato molto con i miei compagni. Adesso il tecnico si fida di me e spero continui se faccio vedere tutto in campo. Ho firmato perchè tutto il club fa crescere i giocatori e li fa giocare in prima squadra se fanno bene in Primavera“.



Sull'esordio contro il Milan: "Juric mi ha parlato e ha detto di stare calmo e ho visto i giocatori del Milan. I primi dieci minuti sono stati difficili, mi tremavano le gambe.