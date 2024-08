Torino, il messaggio di Radonjic per il futuro

Getty Images

è uno dei calciatori che il dt deldovrà cercare di cedere in questa sessione di mercato. Il trequartista serbo non rientra più nei piani della società e, dopo le vacanze estive, non ha neppure fatto ritorno in Italia ma, in accordo con la società, è rimasto ad allenarsi per conto proprio a Belgrado in attesa di trovare una nuova sistemazione.Fino a questo momento, però, Radonjic ha rifiutato tutte le offerte che gli sono giunte, compresa quella dell'Alaves: il suo desiderio è quello di tornare a giocare alla Stella Rossa di Belgrado, club nel quale ha militato nella stagione 2017/2018. Non a caso su Instagram ha ora pubblicato nelle proprie storie una foto della curva della Stella Rossa, taggando anche il club e aggiungendo l'emoji di un cuore.

L'accordo tra i club è però distante perché la Stella Rossa vorrebbe acquisire il cartellino del giocatore senza dover spendere nulla, il Torino invece chiede tra i 2 e i 3 milioni per lasciarlo partire. Si attendono però aggiornamenti a riguardo nelle prossime ore.