Ilbatte l'nella sfida delle 20.45 all'Olimpico. Nel post partita, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:"Siamo stati una squadra seria, abbiamo creato tanto e abbiamo sbagliato certi gol che era difficile sbagliare. La squadra mi è piaciuta tanto, molto tosta, molto concentrata, per vincere bisogna fare bene in tutte due le fasi""Adesso che abbiamo cambiato modo di giocare si trova a suo agio. Mi piace molto come si allena e come la vive. Ha fatto una grandissima partita, torna, difende, ha una grande tecnica. Il gol annullato? Ha avuto una palla gol prima, peccato perché un attaccante vuole sempre fare gol. Deve continuare così"."E' un buon momento, ma la squadra mi è piaciuta tanto. Dobbiamo essere giustamente ambiziosi e poi vediamo dove arriviamo. Da 3 mesi è di nuovo un piacere allenare, ho un bel gruppo molto attaccato alla causa. Sono molto contento"."Mi sembra un giusto mix, ho visto tante belle cose. Spesso ci succedeva di fare leggerezze, ultimamente siamo tosti, 3 partite senza prendere gol. C'è da dire che Vanja sta diventando determinante, deve continuare così, tutti dobbiamo continuare così"."Quello è per il settore giovanile. Io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto al Filadelfia. Ma l'importante è che continuiamo così, abbiamo bellissimi rapporti, il resto non conta adesso"."Sono stato troppo buono permettendo certe situazioni e ho perso la squadra. La sosta della nazionale e tanti colloqui con Tameze e con Linetty mi hanno dato una mano a riprendere i valoiri di lavoro e di onestà"."La doppietta all'Atalanta magari gli ha dato un po' di sicurezza. Ma stiamo parlando di un ragazzo spettacolare, con cui è un piacere allenarsi, parlare. E' un onore allenare un giocatore così".