Alla vigilia di, come di consueto, il tecnico granatapresenta così la partita conferenza stampa: "Laè una grande squadra con 20 giocatori di grande livello. Hanno pagato un po' all'inizio quando avevano le Coppe europee, ma sono una grande squadra con un grande allenatore come Italiano che mi piace tanto".Sulla situazione degli infortunati: "farà un test domani, sicuramente non giocherà domani. Speriamo di poterlo portare in panchina per utilizzarlo in casa di emergenza.si avvicinano al recupero, inveceè quello con il percorso di recupero più lungo".Sull'incontro condi ieri a Milano: "Ieri abbiamo fatto il punto di quanto fatto finora e analizzando tutto abbiamo visto che è stato fatto un lavoro fantastico a tutti i livelli, la rosa è stata ringiovanita, la cessione diha fatto guadagnare diversi soldi, i risultati sono stati superiori a quelli degli anni precedenti. Ci siamo confrontati, ho detto in cosa possiamo fare meglio. Quello che mi è stato detto è che la situazione finanziaria da un anno e mezzo è cambiata, prima la situazione era drammatica. Ora è la società che prenderà la decisine su che strada prendere, ci sono tanti problemi ma che si possono affrontare bene. Abbiamo tanti prestiti, tanti giocatori il cui contratto scadrà tra quest'anno e il prossimo, tante problematiche che Cairo e Vagnati dovranno affrontare".Juric ha parlato anche del suo contratto: "Il? Non è per me una priorità avere un contratto lungo, l'obiettivo deve essere quello sportivo. Ieri abbiamo parlato di calcio prevalentemente, sono contento che anche il Settore giovanile è migliorato, ci sono tanti giocatori più interessanti rispetto a quelli dell'anno scorso, sono contento anche che il Filadelfia sia stato migliorato. Per il futuro vediamo che strada vuole prendere il Torino per il futuro".Sugli obiettivi della società: "Il futuro? Nei prossimi mesi vedremo le cose concrete, c'è una marea di cose da fare vediamo come verranno affrontate le varie situazioni. Il presidente mi sembra abbia voglia di crescere, di migliorare, ora vediamo come verranno affrontate queste situazioni".Su: "Ho tanta fiducia in Adopo, forse siamo stati gli unici come staff ad avere fiducia in lui. Siamo stati contenti anche prima di Milano. Conto su di lui come elemento della rosa, quando penserò che possa essere utile lo farò giocare. L'unico giocatore che ha chiesto di essere ceduto è Berisha, che vuole giocare. Poi c'erano altre situazioni, ma le cose sono cambiate con gli infortuni".Juric ha poi parlato degli obiettivi di mercato: "ISe sono ottimista per i progetti della società? Non mi sbilancio. Sono contento di come ieri ci siamo parlati io, Cairo e Vagnati. Ci siamo detti anche delle cose toste ma è stato un incontro utile per tutti tre. Cosa serve sul mercato? Il centrocampista di sinistra e la punta penso che nell'immediato è quello che ci serva.? E' un giocatore del Verona, non sarebbe rispettoso parlare di giocatori di altri. Se parte? Non abbiamo ancora preso una decisione su come sostituito, perché vediamo come affrontare la situazione. Abbiamo grande fiducia in Gemello".