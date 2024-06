Torino, la mossa per liberare Vanoli

Getty Images

è l'allenatore cheper la panchina delnella prossima stagione. Il tecnico ha da tempo trovato l'accordo con la società granata ma non ha ancora firmato il contratto, questo per via della clausola che lo lega al: per liberarlo dal club lagunare il Torino dovrebbe pagare la clausola da 1 milione, che Cairo non vorrebbe però pagare. O almeno non vorrebbe pagare interamente.Per questo motivo da tempo è in corso una trattativa tra le due società, con il Torino che chiede uno sconto al Venezia e per ottenerlo si è detto disposto a inserire un calciatore come contropartita tecnica. Per ora il club lagunare non ha fatto marcia indietro ma nella società granata c'è ottimismo affinché l'affare possa sbloccarsi a breve.

Il Venezia potrebbe alla fine cedere alla richiesta di sconto del Torino ma prima deve trovare il nuovo allenatore per la prossima stagione, che sarà in Serie A dopo la promozione ottenuta proprio con Vanoli in panchina.