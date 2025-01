Torino, le pagelle di CM: Adams trascinatore. Ricci il genio del centrocampo

Getty Images

Torino-Cagliari 2-0: una partita da spettatore, praticamente non viene mai chiamato in causa.: controlla senza difficoltà le poche discese avversarie, poteva forse spingere di più.(dal 32' s.t).: insieme al compagno di reparto decide di non far correre pericoli al proprio portiere.: dalle sue parti Piccoli non passa mai.: spinge molto in fase offensiva ma si divora il gol del possibile raddoppio.(dal 21' s.t: entra e controlla contro la sua ex squadra).: domina sul centrocampo rossoblù senza troppi problemi

(dal 21' s.t: vince la lotta contro Adopo e Makoumbou.: genio e metronomo dei granata. Suo l'assist per il primo gol.(dal 39' s.t).: una spina nel fianco, imprendibile. Sfiora più volte il gol ma viene fermato dal palo.(dal 39' s.t).: attento per tutta la partita, svolge in maniera egregia la funzione di collante.: fa venire il mal di testa ad Obert. Suo l'assist per il vantaggio.: una doppietta che portano il Torino alla vittoria dopo un mese e mezzo.: chiede ai suoi di partire di forte e di non mollare mai e così è stato fatto. Una vittoria fondamentale che mancava da tempo.