Da quando la scorsa estate è stato acquistato dalla Sampdoria, Karol Linetty è sempre stato un titolatissimo del Torino: il centrocampista polacco è arrivato in granata su espressa richiesta del tecnico Marco Giampaolo, che lo aveva già allenato proprio in blucerchiato, ed è sempre stato impiegato dal primo minuto.



Dopo un buon inizio di stagione, però, anche il rendimento di Linetty nelle ultime settimane è calato ed è stato spesso insufficiente. Ora che Daniele Baselli è pronto al rientro, dopo il grave infortunio al ginocchio subito la scorsa primavera, Linetty dovrà cambiare marcia per mantenere il posto da titolare nella formazione del Torino.