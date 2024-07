Torino, offerte per Bellanova dall'Inghilterra: Vagnati dice no

Getty Images

Ilha cedutoma, in questa sessione di mercato, non ha intenzione di privarsi di altri suoi big: ecco perchéha voluto ora spegnere sul nascere qualunque trattativa per, terzino destro che è finito nel mirino di alcuni club inglesi come l'e ilPer il Torino, infatti,è ora incedibile e avrà un ruolo importante anche nel sistema di gioco di. Il terzino è al momento anche in vacanza (ha avuto alcuni giorni di permesso in più avendo partecipato all'Europeo con l'Italia) e raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra direttamente nel ritiro di Pinzolo, dove potrà anche iniziare a lavorare proprio con il nuovo allenatore.

Nelle scorse settimane, per Bellanova si era anche registrata l'interesse della Roma ma Vagnati anche in questo caso non ha voluto nemmeno intavolare una trattativa.