Torino, Ricci è già tornati ad allenarsi

un' ora fa



Samuele Ricci è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie dell'Italia contro Francia e Israele in Nations League. Il centrocampista, schierato titolare da Luciano Spalletti in entrambi le occasioni, ha brillato in mezzo al campo, dando seguito all'ottimo inizio di campionato in maglia granata.



A meno di 24 ore dalla partita contro Israele, il centrocampista questo pomeriggio ha già fatto ritorno al Filadelfia e ha effettuato un lavoro di scarico. Insieme a lui si sono rivisti anche quasi tutti gli altri calciatori del Torino convocati in nazionale, le uniche eccezioni sono Guillermo Maripan e Antonio Sanabria, che sono ancora impegnati con Cile e Paraguay nelle qualificazioni al Mondiale per il girone sudamericano.