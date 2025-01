Torino, scatto per Casadei: trattativa ai dettagli

Getty Images

L’indice di liquidità ha frenato la Lazio su, il biancocelesti non possono comprare giocatori a titolo definitivo o con obbligo di riscatto finché non fanno qualche cessione. Questa situazione di stallo ha favorito l’accelerata del Torino, adesso, secondo quanto riporta Sky Sport, sempre più vicino al centrocampista Italiano classe 2003 in uscita dal Chelsea. Contatti continui tra i due club, il ds granata Davide Vagnati è andato a Londra per provare a chiudere l’affare.- Un blitz che può diventare decisivo, nelle ultime ore Torino e Chelsea hanno trovato un accordo di massima per l’operazione:. Il giocatore aveva manifestato la volontà di lasciare Londra e la sua priorità era il ritorno in Italia, ora il suo desiderio si sta per concretizzare

- Trattativa ormai ai dettagli, quindi, con il Torino pronto a tagliare il traguardo nella corsa a Casadei e la Lazio che ora sta valutando altre alternative (da Belahyane a un possibile ritorno su Fazzini).. Casadei è una mezz’ala che ha compiuto 22 anni dieci giorni fa; cresciuto nell’Inter, nell’estate 2022 i nerazzurri l’hanno venduto al Chelsea per 15 milioni. In Inghilterra si è alternato tra prima e seconda squadra oltre a un paio di prestiti al Reading e al Leicester.