Getty Images

Torino, si ferma Che Adams: le sue condizioni

un' ora fa



Brutte notizie in casa Torino. Durante il match con la Fiorentina, il tecnico dei granata Paolo Vanoli ha dovuto fare i conti con un altro infortunio nel reparto offensivo: Che Adams ha, infatti, lasciato il campo dopo solamente 17 minuti per un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è poi entrato Njie.



Quello accusato dall'attaccante scozzese si aggiunge ai già tanti problemi in casa Toro, che dovrà fare a meno di Zapata per diverso tempo. Nelle prossime ore, il centravanti ex Southampton sosterrà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, ma la sua presenza per il derby con la Juventus è a rischio.