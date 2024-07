Torino, si tratta per Gosens dall'Union Berlino: la formula e cosa manca per chiudere

Getty Images

Ilesplora il mercato, con la volontà di individuare un esterno di difesa da mettere a disposizione di mister Vanoli per la prossima stagione. Il nome che prende piede nelle ultime ore è quello di, attualmente in forza all', con cui ha centrato la salvezza in extremis nell'ultima stagione.Le parti dialogano e quella di Gosens sembra essere più di un'idea per la formazione granata, che ha giàper portare in Italia il giocatore tedesco. La formula sarebbe quella del trasferimento a titolo temporaneo, con i due club ancora in trattativa per definire se si tratterà di une delineare gli eventuali dettagli legati all'opzione di riscatto.

Per Gosens sarebbe un ritorno al passato, in un campionato che ha imparato a conoscere bene con le maglie di. Esploso sotto la gestione di Gianpiero Gasperini, il tedesco era poi passato all'Inter dove non si era confermato all'altezza della sua parentesi orobica. Ora, ecco la possibilità di tornare in Italia e di farlo da protagonista, con il Torino deciso a metterlo al centro del proprio progetto, dandogli un posto da titolare assicurato.