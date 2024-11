Torino, Vanoli: "C'è rammarico. Contestazione dei tifosi? Vorrei che stessero vicino alla squadra"

Getty Images

La sfida traè terminata con il risultato di 1-1 e nel post-gara il tecnico dei granataha analizzato la partita in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- ". La cosa positiva è che lo abbiamo cercato a tutti i costi, in alcune partite ci era mancato. E devi anche stare attento che non succeda lo scherzo...Oggi ho visto un passo in avanti".- "Ci aspettavamo un clima diverso? No, ho abituato i giocatori ad essere focalizzati sul campo.. Mancano ancora sei partite al girone d'andata, dobbiamo accelerare".

- "E' stato bravo ad entrare così,. Chi è entrato ha dato di più per provare a vincere. Lui deve viverla con gioia, ha un futuro ma deve capire come fare il calciatore".- ". Ma chi è entrato ha voluto provare a vincere. Anche il momento ti porta ad essere poco qualitativo, sei un po' frenetico. Lazaro era un po' troppo basso per sfondare...Ora abbiamo un'altra evoluzione rispetto a inizio stagione. L'importante è tirare, i nostri giocatori hanno qualità".

- ", ha le caratteristiche di corsa di Bellanova e Vlasic lo manda bene nello spazio. Abbiamo fatto meno bene a sinistra, anche Gineitis non ha mai trovato lo spazio per attaccare. Lui e Ricci sono andati meglio con il doppio centrocampista, è una soluzione che si può pensare".