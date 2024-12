Torino, Vanoli: "L'1-0 ci ha tagliato le gambe. Io responsabile"

Getty Images

L'allenatore delPaoloha analizzato così la sconfitta rimediata in casa con il Bologna. Di seguito le dichiarazioni:- "Buon primo tempo, non siamo stati cinici nelle occasioni. Karamoh ha fatto buonissima partita, ma non possiamo prendere un gol del genere. Le senza continuare ciò che avevamo fatto nel primo tempo. Potevamo ragionare meglio, poi l'episodio del secondo gol ha chiuso la gara contro un avversario forte".- "Lo hanno dimostrato l'anno scorso andando in Champions e ora sono cresciuti ancora con l'esperienza europea. Era un banco di prova per noi, fino all'episodio del gol siamo stati in partita e potevamo sfruttare meglio le situazioni.finali".

- "Dobbiamo pensare ai risultati. Siamo noi a dover trascinare il pubblico, stiamo facendo il massimo. Ora dobbiamo migliorare, il primo gol si può evitare tranquillamente., ora un'altra trasferta importante e sappiamo qual è il nostro campionato".- "Il mercato non è ancora aperto. Ci confrontiamo sempre. Mi sono visto con il direttore, sì, dopo la partita"- "Non mi abbatto, sono un guerriero e vado avanti dando il 110%. Se non basta, darò il 120%:. Non mi sono mai arreso, non lo farò adesso"