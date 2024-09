Getty Images

, dopo la sconfitta rimediata per mezzo di una grande Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN e si è soffermato in particolare sul brutto primo tempo che ha visto protagonisti il suo Torino. Ecco le dichiarazioni:- "Bisogna ripartire dal secondo tempo per voglia e determinazione. Nella prima frazione di gioco, invece, non capisco l'atteggiamento: sono molto arrabbiato per questo. Eravamo troppo lenti, anche a trovare le giocate. Ci sta succedendo parecchie volte, anche con l'Empoli abbiamo buttato i primi 45'. Quando siamo liberi di testa siamo un'altra squadra e lo abbiamo dimostrato nella ripresa. Serviva avere un po' di pazienza per trovare i buchi, che oggi non abbiamo avuto. Sbaglio dopo sbaglio abbiamo perso un po' di autostima. Nel secondo tempo, invece, un po' sbilanciati. Tutto dipende dall'atteggiamento, dalla voglia che hai di fare qualcosa. A mente libera, all'inizio, abbiamo fatto ottime prestazioni. E bisogna credere di più in ciò che facciamo, a volte subiamo troppo anche la non tranquillità di trovare la giocata. Serve serenità e qualità".

- "Nella ripresa sono andato con le tre punte perché mancava profondità e con il doppio play abbiamo palleggiato un po' meglio. Ma questo non deve più succedere, bisogna credere nel lavoro. Alziamoci le maniche e torniamo a lavorare, più forte di prima".