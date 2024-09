Torino, Vojvoda: il rinnovo è in arrivo

Getty Images

E' ormai tutto fatto per il rinnovo del contratto dicon il: il difensore ha trovato l'accordo per il prolungamento e nei prossimi giorni l'intesa dovrebbe essere ufficializzata.Vojvoda è uno dei giocatori che è maggiormente cresciuto sotto la guida da, che lo ha spesso utilizzato anche come esterno sinistro di centrocampo (nasce terzino destro) e sta proseguendo il proprio percorso di crescita anche con, che lo sta invece utilizzando come braccetto di destra della linea a tre di difesa anche se, man mano che i neoacquistientreranno in forma, dovrebbe tornare ad agire sulla fascia destra.

Vojvoda è arrivato al Torino nell'estate del 2020 ed è quindi ora alla sua quinta stagione con la maglia del Torino ma il suo futuro sarà quindi ancora a tinte granata.