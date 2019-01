Tegola per il Torino, Simone Zaza si ferma per un problema alla caviglia e nei prossimi giorni verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l'entità del problema. Il tecnico granata Walter Mazzarri ha commentato così dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina: "Simone sta male, non c'è molto da dire. Questa mattina gli avevo chiesto come stesse, ma il dolore non era rientrato. Sarà a disposizione per la Roma? Non lo so. Non è un infortunio grave, ma nemmeno da sottovalutare".