Tottenham-Liverpool nella storia: l'arbitro spiega decisione VAR col microfono ai tifosi per la prima volta

La semifinale di Carabao Cup tra Tottenham-Liverpool entra di diritto nella storia del calcio: al 79' gli Spurs la sbloccano con Solanke, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il check del VAR, con tanto di spiegazione, per la prima volta, dell'arbitro: "Il Var ha analizzato la posizione di Solanke sul gol. La decisione è che si tratta di fuorigioco".



COL MICROFONO - Stuart Attwell, il fischietto designato, ha dunque esplicato il proprio provvedimento con tanto di microfono: non è stata proprio una sorpresa, perché l'esperimento era stato comunicato alla vigilia. Per farlo ha utilizzato il sistema di amplificazione e filodiffusione, esprimendosi attraverso un dispositivo wireless e raggiungendo tanto gli spettatori presenti nelle tribune quanto quelli a casa.