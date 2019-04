In vista della semifinale di Champions contro l'Ajax, Lucas Moura, centrocampista offensivo del Tottenham, parla in conferenza stampa: "Ho visto l'Ajax giocare contro la Juve. È una bella squadra, con giocatori giovani, veloci e pericolosi. Ci aspetta una sfida molto dura, ma siamo pronti a fare bene. Posso dire che questa è la partita più importante della mia carriera, visto che è la mia prima semifinale di Champions. Voglio dare il massimo e sfruttare quest'opportunità".



SU SON - "Son è un ottimo calciatore, molto importante per noi. Ovviamente domani ci mancherà, ma anche gli altri che lo sostituiranno faranno il loro lavoro. Abbiamo un'ottima rosa e arriviamo a questo appuntamento nel momento migliore. Spero di poter riavere sia Son che Kane in fretta".



SULLA FINALE - "Per me è già un sogno essere in semifinale. Da bambino sognavo di giocare in Champions ed eccomi qua. Sono orgoglioso della mia squadra. Vogliamo arrivare in finale, ma sappiamo che dovremo lavorare duro".