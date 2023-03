Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ha commentato al canale ufficiale degli Spurs la scelta di separarsi da Antonio Conte. Queste le sue parole.



"È stata la decisione migliore per tutte le parti. Per lui questa stagione è stata difficile e lo sappiamo: sono morti Gian Piero Ventrone e Gianluca Vialli, poi c'è stato il suo intervento... La società lo ha supportato molto, tutti sono vicini gli uni agli altri, ma poi siamo arrivati a questo accordo reciproco. Stellini, quando Antonio era malato, ha guidato la squadra ed ha esperienza. Siamo molto molto fiduciosi. Sarò aiutato molto da Ryan Mason e loro due possono fare un ottimo lavoro. Ai tifosi dico di continuare a sostenerci come hanno fatto finora perché sono davvero fantastici. Abbiamo bisogno di loro per raggiungere i nostri obiettivi. Lotteremo per questi fino alla fine della stagione. Le speculazioni dei media sul nuovo tecnico sono solo speculazioni e non vanno seguite, sosterremo Stellini. Dobbiamo concentrarci su squadra e allenatore".