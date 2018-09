Harry Winks, laterale del Tottenham, parla prima della sfida contro l'Inter: "È stato fantastico sentire che stavo iniziando, ottimo per me. Ho lavorato tanto per rientrare, ma tutto l'entusiasmo è stato portato via con la sconfitta. Sarebbe stato bello vincere. Tutti siamo delusi e vogliamo ottenere un risultato positivo a San Siro. Tutte queste partite sono un sogno da quando gioco per il Tottenham. Quando giochi una partita con l'Inter a San Siro in Champions League te la devi assaporare perché non capita spesso. Se hai questa possibilità, devi coglierla al volo".