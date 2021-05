Francesco Totti sta per volare in Israele per seguire la finale di Champions League. Ma il viaggio non è piaciuto a qualcuno. L'ex capitano si recherà a Tel Aviv domani nell’ambito di un’iniziativa promossa dal principale sponsor della manifestazione sportiva, la multinazionale della birra olandese Heineken e da qui seguirà lo scontro finale della Champions League tra Chelsea e Manchester City. Lo chef e conduttore televisivo Rubio, come riporta Dire, non l'ha presa bene e hrilanciando il video con il quale Totti ha annunciato la sua partenza per Israele, lo ha definito “servo dei sionisti”. Il post è stato rilanciato più volte. La presenza di Totti giunge in un momento delicato, nel pieno del cessate il fuoco raggiunto tra Israele e il movimento nazionalista palestinese Hamas.