Il dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista de “La Notte dei Re”, evento in programma questa sera alle 21.00: "Sull’evento di stasera? È un’iniziativa benefica, spero che possa venire più gente possibile. Ci sono tanti campioni, vederli dal vivo sarà bello per chi non ha avuto in passato la possibilità di farlo. Il clima? Non poteva deludermi"