Totti: "La Roma si rialzerà con Ranieri. Un mio ritorno? Deciderà lui..."

Direttamente da Dubai, dov'è impegnato per le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour,è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali si è soffermato su un suoin un ruolo dirigenziale: "È una domanda che hanno fatto ae ha risposto tranquillamente. Lui sarà il nuovo dirigente della Roma il prossimo anno, perciò avrà voce in capitolo e".

Questa, invece, l'analisi del momento del club giallorosso: "Piano piano penso che ci risolleveremo, ieri abbiamo fatto una bella partita a Londra,. Sono contento che Ranieri sia tornato a Roma. Tutti sappiamo l’importanza di questo allenatore: al di là del fatto che sia romano e romanista,".- "Non pensavo ci fosse questa confusione nelle prime posizioni., ci sono tante squadre che vogliono vincere e spero possa durare fino alla fine. L’Atalanta ce la può fare, in questo momento è una delle squadre che sta meglio fisicamente. Il campionato è ancora lungo, anche se penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più".

- "Può fare grandi cose. Lo speriamo noi italiani, soprattutto per far vedere che. Col mister che abbiamo possiamo fare grandi cose".- "Se lui dovesse fare questa scelta noi siamo tutti contenti perché è una persona vera, pulita, che ha voglia di fare quest’esperienza non facile, ma può fare tutto".