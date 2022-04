Scintille in campo durante la finale della 'Supercoppa' di calcio a 8 tra la Lazio e la 'Totti Sporting Club': attimi di tensione pic.twitter.com/qPInreG4Vg — Ref Ref (@RefRef62623343) April 26, 2022

Un derby è sempre un derby. A Roma poi... Sì, anche in una partita di calciotto. Supercoppa, tra la Lazo e la Totti Sporting Club, fondata dall'ex capitano della Roma.durante una discussone animata tra i calciatori delle due squadre. Dall'altra parte non c'è stato nessun tipo di reazione fisica, è volata qualche parola di troppo qua e là finché alla fine l'arbitro non è riuscito a placare gli animi riportando la situazione di normalità.